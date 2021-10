Tous les voyageurs de plus de 11ans à destination de la Guadeloupe et la Martinique peuvent dorénavant voyager sans motifs impérieux et s’engage à :

- présenter un test RT-PCR réalisé moins de 72 heures avant l'embarquement ou un test antigénique (moins de 48h avant l’embarquement) permettant de détecter la protéine N du SARS-CoV-2

- respecter un isolement de 7 jours et réaliser un nouveau test à la suite de son isolement s’il ne présente pas un justificatif de son statut vaccinal complet

Les mineurs non vaccinés peuvent circuler librement, ils n'ont pas à présenter une attestation de vaccination ou à s'auto-isoler, s’ils accompagnent leurs parents eux-mêmes vaccinés.

-Au départ des Antilles vers la France hexagonale

La présentation d’un test négatif n’est pas demandé cependant si le voyageur ne présente pas un justificatif de son statut vaccinal complet, il doit s’engager à respecter un isolement de 7 jours et s’engagé a réaliser un examen de dépistage à l’issue de la septaine.