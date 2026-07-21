À Montréal, Admiral T fait vibrer et porte haut la Guadeloupe

Invité vedette du Festival international Nuits d'Afrique à Montréal, le patron du reggae-dancehall créole Admiral T a offert un concert mémorable au parterre du Quartier des spectacles.

Modifié : 21 juillet 2026 à 17h17 par Matthieu Josin

Admiral T

Habitué de l'événement dont il est devenu l'une des figures emblématiques, l’artiste guadeloupéen a une nouvelle fois prouvé son statut. Avec une énergie débordante et une générosité légendaire, il a fait chavirer des milliers de festivaliers conquis au rythme de ses plus grands hits.

L'ambassadeur de la culture créole à l'international

Fidèle à son ADN, Admiral T a livré une démonstration musicale explosive, mêlant habilement le gwoka traditionnel, la biguine, le reggae-dancehall et le hip-hop. Plus qu'un simple concert, ce show a réaffirmé son rôle de porte-drapeau de la créolophonie et des sonorités antillaises à travers le monde.

 

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