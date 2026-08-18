Cette consécration exceptionnelle vient récompenser un parcours hors du commun et sceller une carrière internationale monumentale qui fait la fierté de tout un continent.

Une reconnaissance mondiale pour quarante ans de carrière

L'icône béninoise voit quarante années de passion, de création et de rayonnement culturel gravées à jamais sur Hollywood Boulevard. Cette distinction consacre une artiste complète qui a su porter haut les sonorités africaines sur les plus grandes scènes du monde tout en abolissant les frontières musicales.

La chanteuse a popularisée la musique africaine au début des années 1980, brassant les influences comme le Boléro de Ravel, le pop-rock des Talking Heads, le jazz, le funk et le rap. Plus récemment, elle a fait grandir la nouvelle génération et contribué à l'essor mondial de l'afrobeats en s'associant à des poids lourds du genre comme Davido et Burna Boy.

Déjà détentrice de cinq Grammy Awards et forte d'une discographie riche de dix-huit albums, la chanteuse confirme une fois de plus son statut de légende vivante et d'ambassadrice universelle de la culture.

Une voix engagée au service des femmes et de la justice sociale

Au-delà de son immense talent musical, cette étoile salue également l'engagement sans relâche de la diva sur le plan humain. À travers sa fondation Batonga, Angélique Kidjo œuvre quotidiennement pour l'éducation des jeunes filles et la défense des droits des femmes sur le continent africain.

Cette cérémonie restera gravée comme une victoire collective pour la musique, pour les femmes et pour la diversité culturelle à l'échelle internationale.