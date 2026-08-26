Une présence remarquée qui fait monter l'impatience chez tous les passionnés de musique urbaine et les supporters de l'artiste guyanaise.

Un casting 5 étoiles pour une nouvelle saison explosive

Dans ce premier aperçu, Bamby n'est pas la seule figure marquante à faire une apparition. La production a réuni un départerre d'invités impressionnant pour entourer la compétition, avec des noms comme Genezio, L2B, Youssoupha, Mister You, OBOY ou encore RNBOI.

Du côté de la table des juges, le jury fait lui aussi peau neuve : si le rappeur SDM rempile pour une nouvelle édition, il sera cette année épaulé par l'artiste sensation Théodora ainsi que par Oli (du duo Bigflo & Oli).

Quel rôle pour Bamby au cours de la compétition ?

Le mystère reste pour l'instant entier quant à l'intervention exacte de la diva guyanaise. Membre du jury d'un jour, mentor lors des épreuves de groupe, guest sur un feat ou évaluatrice lors des auditions régionales ? Les spéculations vont bon train au sein de la communauté.

Une chose est sûre : l'aventure démarre dès maintenant ! Les trois premiers épisodes de cette cinquième saison tant attendue sont disponibles depuis ce mercredi 26 août sur la plateforme Netflix.

Un grand bravo à Bamby pour cette belle visibilité qui fait rayonner les talents de chez nous sur la plus grande scène du streaming !