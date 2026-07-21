Tout commence il y a cinq ans, lors d'une première rencontre marquante pendant la Fête de la Musique. Séduits par l'énergie, la signature vocale et le talent brut de Bamby, Diplo et son équipe n'ont jamais caché leur admiration, jouant régulièrement ses morceaux aux quatre coins de la planète.

Cette complicité s'est confirmée en 2025 sur le premier album très attendu de la chanteuse, Muse, où Walshy Fire (membre emblématique de Major Lazer) est venu prêter sa patte en produisant l'un des titres phares du projet.

Mais le collectif ne s'est pas arrêté là : séduits par son aura, Diplo et Major Lazer ont absolument tenu à inviter Bamby sur le remix officiel de leur titre Papi.

Pour marquer le coup et boucler la boucle, l'histoire s'est écrite sur scène. C'est à l'occasion de la Fête de la Musique du 21 juin 2026 que Bamby et le groupe ont dévoilé et performé ce remix en avant-première.