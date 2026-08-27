Une situation jugée discriminatoire et inacceptable pour la journaliste, qui monte au créneau afin de défendre le droit des passionnés de football ultramarins d'accéder aux mêmes compétitions que le reste du territoire national.

Une double peine et un mépris territorial pointés du doigt

À travers sa réaction, Virginie Sainsily met en lumière un problème récurrent pour les téléspectateurs et supporters vivant dans les Outre-mer : le blocage géographique (geoblocking) et l'absence d'accords de diffusion spécifiques pour nos territoires lors de la négociation des droits télévisés sportifs.

« C'est très très grave », s'est-elle insurgée, rappelant que les Ultramarins payent souvent leurs abonnements au prix fort sans pouvoir bénéficier de la totalité des contenus sportifs majeurs comme le championnat espagnol et ses stars mondiales.

Un combat pour l'égalité d'accès au sport dans nos territoires

Cette sortie médiatique de la journaliste guadeloupéenne résonne particulièrement au sein de la communauté et rouvre le débat sur la continuité territoriale dans le domaine audiovisuel.

En dénonçant ce traitement différencié, Virginie Sainsily se fait le relais de milliers d'amateurs de ballon rond aux Antilles, en Guyane, à La Réunion et dans le Pacifique, qui exigent d'être traités sur un pied d'égalité avec l'Hexagone.