Une première récompense marquante



C’est une première apparition au cinéma et une première consécration. Céline Bernabé a décroché le prix de la meilleure actrice au prestigieux New-York Film & Cinematography Awards. Une victoire forte de sens pour l’artiste guadeloupéenne, qui tient le rôle principal dans Je ne suis pas Elle, je suis l’Autre, un court-métrage qu’elle a co-réalisé avec Kévin Macédot, et qui est inspiré de son propre livre Coucou !. Le film raconte le combat d’une mère souffrant de troubles psychiques après le décès de sa propre mère, luttant pour retrouver la garde de sa fille.

Une artiste complète et engagée



Scénariste, poétesse, performeuse et désormais actrice primée, Céline Bernabé incarne une artiste complète, ancrée en Guadeloupe depuis 2008. Née à Argenteuil, elle se passionne très jeune pour la création sous toutes ses formes : dessin, musique, théâtre, danse ou encore photographie. Son œuvre, très marquée par les émotions, questionne la douleur, l’image de soi, l’amour et la résilience. À travers son art, elle cherche à diffuser des messages d’empathie, de bienveillance et de compréhension du monde intérieur de chacun. Cette récompense vient saluer un parcours riche, porté par une sensibilité rare.