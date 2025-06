Sorti le 6 juin sur Netflix, le film K.O., porté par Ciryl Gane et Alice Belaïdi, rencontre un succès fulgurant. Ce thriller d’action interdit aux moins de 16 ans a directement conquis les abonnés de la plateforme. La semaine dernière, il s’est classé numéro 1 des visionnages sur Netflix France, et numéro 2 au niveau mondial, selon le classement officiel de la plateforme. Un classement qui place K.O. devant Wonka et le documentaire Titan : The Disaster of OceanGate.

Dans le film, Ciryl Gane, star française du MMA, incarne un ancien champion de boxe reconverti en agent de sécurité, confronté à une vague de violence dans une cité sous tension. Une ambiance volcanique, servie par des scènes d’action intenses et une tension permanente.

Un duo explosif à l’écran… et en coulisses

Pour se préparer, l’actrice Alice Belaïdi a suivi un entraînement rigoureux : « J'avais envie de me bagarrer dans un film », a-t-elle confié. Le duo fonctionne à merveille à l’écran, apportant de l’énergie à cette production française musclée.

Mais Ciryl Gane, bien qu’habitué à la pression des combats, a découvert l’exigence des tournages. « J'ai été surpris par le rythme et l’intensité d’un tournage (…) C’est une autre fatigue, une fatigue surtout nerveuse », confie-t-il. Pour se préparer, il a suivi de nombreux cours de jeu pendant plusieurs mois, et a pu compter sur sa partenaire pour le guider. « Elle m’a surtout appris à comment me comporter sur un tournage », explique-t-il, bien qu’il ait déjà tourné dans la série La Cage l’année dernière.

Le film, classé dans le top des visionnages dès les premiers jours, cumule déjà plus de 20 millions d’heures visionnées dans le monde. Un démarrage impressionnant qui illustre parfaitement le talent de nos acteurs.

Deuxième au niveau mondial, premier en France… Et si Ciryl Gane venait de se découvrir une nouvelle vocation ? En tout cas, une chose est sûre : nos îles ont du talent.