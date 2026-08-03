Une victoire au bout de l'effort et de la stratégie

Pour cette 40e édition historique, la compétition a été particulièrement relevée, offrant un spectacle grandiose aux milliers de spectateurs massés sur les côtes et en mer. Grâce à une régularité exemplaire, une tactique parfaite et la maîtrise de son patron et de ses coursiers, Cottrel / Leader Mat a su déjouer les pièges des alizés et de la houle pour s'imposer.

Un suspense insoutenable : Les écarts serrés au classement général ont offert un final à couper le souffle lors de la dernière étape.

Le savoir-faire des coursiers : Une démonstration d'endurance, de cohésion et d'amour du patrimoine maritime martiniquais.

Un événement gravé dans l'histoire du sport caribéen

En inscrivant son nom au palmarès de cette 40e édition, Cottrel / Leader Mat entre encore un peu plus dans la légende de la yole ronde. Une magnifique récompense pour tout un équipage, ses supporters et ses partenaires qui ont vibré tout au long de la semaine autour du rocher de la Martinique.