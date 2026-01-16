La Martiniquaise, première Miss France originaire de Martinique et la plus âgée à remporter la couronne à 34 ans, a confié qu’elle avait longtemps hésité avant d’accepter cette invitation.

Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, Angarni-Filopon explique que c’est notamment l’exemple d’Ève Gilles, ancienne Miss France 2024 et candidate de la saison précédente, qui lui a donné le déclic. Ève Gilles, qui avait participé à Danse avec les stars en 2024 avec son partenaire Nino Mosa et avait atteint les émissions intermédiaires avant son élimination, lui a partagé ses conseils et l’a encouragée à tenter l’aventure.

"J’ai beaucoup hésité car il y a stars dans le titre et je ne me considère pas forcément comme une star" a reconnu Angélique Angarni-Filopon, qui doutait de sa légitimité à intégrer un show aussi populaire. Grâce au soutien d’Ève et aux échanges avec d’autres anciennes Miss France, elle a finalement choisi de répondre positivement.

Cette transition vers la compétition de danse s’inscrit dans une dynamique désormais bien établie : plusieurs anciennes Miss France ont déjà participé à Danse avec les stars. On peut citer par exemple Sylvie Tellier ou Eve Gilles.

Avec un casting mêlant célébrités, sportifs et personnalités du petit écran, la saison 15 promet d’être riche en performances.

Le rendez vous est donc pris !