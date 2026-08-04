Originaire de Kourou, ce passionné du ballon orange s'est hissé au sommet du basket mondial grâce à un travail acharné, une rigueur tactique hors pair et une philosophie de jeu tournée vers l'excellence.

De Kourou aux bancs de la NBA

Le parcours de Bryan George est un modèle de détermination qui inspire toute la jeunesse de nos territoires :

Un cerveau tactique reconnu : Formateur hors pair, il a notamment contribué au développement du phénomène Victor Wembanyama lors de ses jeunes années à Nanterre.

Un palmarès déjà solide : Passé par l'ASVEL avec qui il a été sacré Champion de France, il a également apporté ses compétences au sein des équipes de France jeunes.

L'école de la NBA : Recruté par la franchise des Atlanta Hawks aux États-Unis, il y a accumulé une expérience inestimable au cœur du meilleur championnat de la planète.

La Guyane et les Outre-mer au sommet !

En s'associant aux projets de la légende Tony Parker, Bryan George démontre une nouvelle fois toute la richesse des talents et des compétences issus des Outre-mer. De Kourou jusqu'à l'élite internationale, son ascension fait briller les couleurs de la Guyane au plus haut sommet du sport mondial !