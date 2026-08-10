Fort d'un parcours remarquable dans l'hôtellerie de luxe à travers le monde, cet enfant du pays revient impulser une dynamique d'exigence et de qualité au sein de l'un des complexes hôteliers phares de l'île.

L'excellence internationale au service du territoire

De la gestion d'établissements prestigieux à l'accueil de grands noms de la politique, du sport et du spectacle, Benoît Etinof apporte une expertise internationale de haut niveau :

Un savoir-faire rodé au sommet : Ayant côtoyé les plus hauts standards du service et de l'hospitalité mondiale, il maîtrise parfaitement les exigences de la clientèle internationale et VIP.

Nouvel élan pour le Karibea Sainte-Luce : Sa nomination et sa présence sur le terrain visent à rehausser la qualité de service, former les équipes locales et offrir une expérience client mémorable.