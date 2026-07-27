Deux Réunionnais cuisinent gratuitement des cary pour les pompiers mobilisés en Gironde
Face aux impressionnants incendies qui touchent la Gironde, Cédric et Jennifer, deux traiteurs originaires de La Réunion, ont décidé d'apporter leur aide aux pompiers
Modifié : 27 juillet 2026 à 15h19 par Matthieu Josin
Le goût du pays et de la solidarité
Marqués par la fatigue extrême des pompiers qui luttent jour et nuit contre les flammes, Cédric et Jennifer n'ont pas hésité une seconde. Grâce aux dons récoltés, ils ont déjà préparé et servi plus de 400 repas, dont le traditionnel et réconfortant cary poulet !
« Quand on voit leur état de fatigue, c'est indispensable d'être là. On cuisinera tant qu'il le faudra, jusqu'au retour du ciel bleu !»
L'entraide des Outre-mer à l'honneur
En apportant la chaleur, les épices et le sourire de La Réunion au milieu de cette crise, ce couple prouve que la solidarité ultramarine répond toujours présente dans les moments difficiles. Un geste simple, humain et profondément inspirant qui fait la fierté de tous nos territoires !