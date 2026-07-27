Le goût du pays et de la solidarité

Marqués par la fatigue extrême des pompiers qui luttent jour et nuit contre les flammes, Cédric et Jennifer n'ont pas hésité une seconde. Grâce aux dons récoltés, ils ont déjà préparé et servi plus de 400 repas, dont le traditionnel et réconfortant cary poulet !

« Quand on voit leur état de fatigue, c'est indispensable d'être là. On cuisinera tant qu'il le faudra, jusqu'au retour du ciel bleu !»

L'entraide des Outre-mer à l'honneur

En apportant la chaleur, les épices et le sourire de La Réunion au milieu de cette crise, ce couple prouve que la solidarité ultramarine répond toujours présente dans les moments difficiles. Un geste simple, humain et profondément inspirant qui fait la fierté de tous nos territoires !