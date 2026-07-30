Au terme d'un parcours exceptionnel et d'une finale maîtrisée avec un mental de guerrières, nos deux joueuses ont hissées le drapeau de la Guadeloupe sur la plus haute marche du podium !

Une victoire historique pour l'ile aux belles eaux :

Cette médaille d'or, c'est une grande première pour le tennis guadeloupéen dans cette compétition internationale. Face aux meilleures paires de la région, Émeline et Mathilde ont fait parler la poudre et montré toute la force du talent local.

Émeline Dartron : Solide, expérimentée et habituée des circuits internationaux, elle a guidé le duo avec une maîtrise impressionnante.

Mathilde Lollia : Déterminée et incisive sur chaque point, elle a livré un tournoi parfait au côté de sa partenaire.

La Guadeloupe au plus haut

Outre l'exploit sportif, cette victoire synonyme de médaille d'or est perçue comme un levier pour accélérer le développement du tennis en Guadeloupe. La Ligue de Tennis de Guadeloupe souhaite désormais renforcer les parcours de performance, améliorer l'accompagnement des jeunes talents et faciliter l'accès aux infrastructures sur l'ensemble du territoire.