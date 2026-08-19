Forts de leur expérience internationale et de leur solidité collective, les tricolores ont su faire la différence dans les moments clés pour s'offrir une place en demi-finale et poursuivre sereinement leur quête d'un nouveau titre continental.

Une montée en puissance maîtrisée au fil des rencontres

Après un début de compétition particulièrement exigeant, le collectif français a su monter progressivement en intensité pour aller chercher ce résultat décisif. Face à une opposition accrocheuse, les Bleus ont fait preuve d'une grande maturité tactique en restant patients et appliqués du début à la fin de la rencontre.

Cette qualification vient concrétiser le travail de toute une équipe qui a su régler ses automatismes au fil des matchs. Comme le soulignait le groupe, la confiance est restée intacte malgré les difficultés, avec la certitude que l'efficacité offensive finirait par faire la différence pour concrétiser leur domination sur le terrain.

Gaël Rivière, l'expérience et le leadership au service du maillot bleu

Cadre incontournable de cette formation tricolore, le Réunionnais Gaël Rivière continue d'apporter toute sa science du jeu, son sang-froid et sa grinta au milieu de terrain. Son rôle de relais sur le terrain et son vécu lors des grands rendez-vous internationaux s'avèrent précieux pour guider l'équipe dans ces matchs à élimination directe.

L'ensemble de la sélection française reste désormais pleinement mobilisé et concentré sur son prochain objectif : décrocher une place pour la grande finale européenne et faire briller une nouvelle fois le handisport français au plus haut niveau mondial.