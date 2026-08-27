Avec franchise et détermination, la chanteuse a tenu à exprimer sa frustration face aux freins que rencontrent encore trop souvent les artistes caribéens pour s'imposer sur les grands médias nationaux et les plateformes mainstream.

Un constat sans filtre et un appel au respect de nos sonorités

Pour Ebony, le constat est clair : alors que les rythmes caribéens (Zouk, Bouyon, Dancehall, Shatta) inspirent et alimentent sans cesse les plus gros hits de la scène urbaine et pop hexagonale, les artistes qui créent cette musique à la source peinent encore à obtenir l'exposition et la reconnaissance qu'ils méritent.

« Il est temps que ça change », a-t-elle martelé, appelant les décideurs de l'industrie, les radios et les diffuseurs à ouvrir davantage leurs portes et leurs playlists à la richesse, à la diversité et à l'authenticité des créations;

Un combat partagé par toute une génération d'artistes

Cette sortie médiatique s'inscrit dans un mouvement plus large où de nombreux talents des Antilles, de la Guyane et de la Réunion réclament une juste place au sommet des charts et dans les grandes cérémonies de récompenses.