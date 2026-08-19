Pour l'épreuve reine du projet caritatif Beauty with a Purpose (La beauté avec un objectif), la reine de beauté guadeloupéenne a choisi de s'engager pleinement dans la lutte contre le cancer et l'accompagnement des femmes malades.

Un combat intime et profondément humain

Cet engagement trouve ses racines dans l'histoire personnelle de la jeune femme. Touchée de près par la maladie au sein de sa famille, Indira Ampiot a vu sa grand-mère se battre courageusement contre cinq cancers différents. Cette épreuve marquante a forgé sa détermination à transformer sa notoriété en un levier d'action concrét et bienveillant.

À travers son projet, la Miss France souhaite sensibiliser le grand public, soutenir la recherche, mais surtout aider les femmes touchées par la maladie à se réapproprier leur corps, à surmonter les épreuves physiques et psychologiques du traitement et à retrouver pleinement leur féminité.

Une ambassadrice de cœur pour représenter la France

Face aux candidates venues du monde entier, Indira Ampiot entend faire la différence grâce à la sincérité et à la force de son message. Son élégance naturelle, alliée à cette cause profondément humaine, fait d'elle une ambassadrice inspirante pour toute la communauté française et ultramarine.

Au-delà de la compétition et des paillettes, la Guadeloupéenne prouve que son règne est guidé par des valeurs de générosité, d'entraide et d'espoir pour toutes celles qui luttent au quotidien contre la maladie.