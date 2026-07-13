"Je suis un peu rouillée" déclare Rihanna aprés son retour surprise
Lors du concert de Jay-Z, Rihanna fait un retour surprise
Modifié : 13 juillet 2026 à 12h31 par MATTHIEU Josin
La chanteuse Rihanna a fait son retour lors du concert évenement de Jay-Z pour ses 30 ans de l'album Reasonable Doubt de Jay-Z au Yankee Stadium.
La présence de Rihanna, elle a qui a mis sa mis sa carriére depuis de nombreuses années en parenthéses, au grand dame de ses fans, son dernier projet "Anti" remonte à 2016.
Sur scéne, l'artiste originaire de la Barbade a interpreté son tube "Bitch Better Have My Money". La popstar a confiée que la scène lui manquait face au public.
Affaire à suivre...