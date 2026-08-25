Une récompense prestigieuse qui vient saluer la plume affûtée et le sens de la mélodie de l'artiste haïtien, prouvant une fois de plus qu'il fait partie des hitmakers incontournables de la scène musicale actuelle.

Une plume d'or au service des plus grands hits

Derrière la voix et l'énergie débordante d'Aya Nakamura sur ce morceau phare, on retrouve la touche unique de Joe Dwèt Filé. En signant le texte et la topline de « La Pétasse », l'artiste a su créer un refrain entêtant et un rythme percutant qui ont immédiatement séduit le grand public et fait exploser les compteurs de streaming.

Cette certification prouve toute la polyvalence d'un créateur capable d'enchaîner ses propres succès en solo tout en composant des tubes sur mesure pour les plus grandes figures de la pop et de la musique urbaine.

Le rayonnement de la création caribéenne au sommet des charts

Ce nouveau succès illustre parfaitement la force des connexions artistiques et l'impact majeur des créateurs antillais et haïtiens dans l'industrie musicale française et internationale. Par sa capacité à toucher les foules et à faire danser toutes les générations, Joe Dwèt Filé confirme son statut de valeur sûre.