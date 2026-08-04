« 4 Kampé II » : Le pont culturel entre la Caraïbe et l'Afrique

En s'associant à Burna Boy, l'artiste franco-haïtien a réussi un pari audacieux : marier les rythmes envoûtants du Kompa caribéen aux sonorités percutantes de l'Afrobeats.

Une recette gagnante : Mélangeant créole, français, anglais et pidgin, le morceau s'est rapidement imposé comme un banger incontournable dans les playlists et sur les pistes de danse à Lagos et à travers tout le Nigeria.

Une performance rare selon Billboard : Pénétrer le marché nigérian — le berceau et l'épicentre de l'industrie Afrobeats est une prouesse exceptionnelle pour un artiste d'expression française, plaçant Joé Dwèt Filé sur le podium des voix francophones les plus diffusées dans le pays.

Le Kompa caribéen au sommet du monde

Après avoir enflammé les réseaux sociaux et séduit des icônes internationales, la vague « 4 Kampé » franchit un nouveau cap. En s'imposant sur les plateformes de streaming en Afrique de l'Ouest, Joé Dwèt Filé fait rayonner toute la culture caribéenne au plus haut niveau !