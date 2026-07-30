Un clavier pensé pour et par la Guadeloupe

Conçue spécifiquement pour intégrer les caractères, les accents et l'orthographe propre au créole guadeloupéen, l'application propose :

Une saisie facilitée : Accès direct à la graphie et aux spécificités de la langue créole sans passer par des combinaisons de touches compliquées.

Un outil pédagogique : Idéal pour ceux qui veulent écrire le créole correctement et transmettre la maîtrise de la langue aux plus jeunes.

Une fierté culturelle : Donner au créole toute sa place dans l'ère du numérique et du smartphone !

La culture au cœur de la modernité

Avec Klavye Kreyòl Karukera, la technologie se met au service du patrimoine. Une initiative saluée par tous ceux qui militent pour la défense et la transmission de notre identité caribéenne.