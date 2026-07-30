Klavye Kreyòl Karukera, l'application smartphone qui facilite l'écriture du créole guadeloupéen
L'application Klavye Kreyòl Karukera débarque sur nos smartphones pour simplifier enfin l'écriture du créole guadeloupéen dans nos messages au quotidien
Modifié : 30 juillet 2026 à 17h36 par Matthieu Josin
Un clavier pensé pour et par la Guadeloupe
Conçue spécifiquement pour intégrer les caractères, les accents et l'orthographe propre au créole guadeloupéen, l'application propose :
Une saisie facilitée : Accès direct à la graphie et aux spécificités de la langue créole sans passer par des combinaisons de touches compliquées.
Un outil pédagogique : Idéal pour ceux qui veulent écrire le créole correctement et transmettre la maîtrise de la langue aux plus jeunes.
Une fierté culturelle : Donner au créole toute sa place dans l'ère du numérique et du smartphone !
La culture au cœur de la modernité
Avec Klavye Kreyòl Karukera, la technologie se met au service du patrimoine. Une initiative saluée par tous ceux qui militent pour la défense et la transmission de notre identité caribéenne.