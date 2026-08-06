L'Haïtiano-Américain Edwin Raymond prête serment comme Shérif de New York
Edwin Raymond, figure emblématique de la lutte contre les discriminations policières, a officiellement prêté serment pour devenir le nouveau Shérif de la ville de New York.
Modifié : 6 août 2026 à 17h24 par Matthieu Josin
Ancien lieutenant du NYPD et militant engagé pour une justice plus équitable, cet enfant de la diaspora haïtienne accède à l'une des fonctions judiciaires et policières les plus prestigieuses de la métropole américaine.
Un parcours exemplaire d'engagement et de courage
Rendu célèbre à travers le monde pour avoir dénoncé de l'intérieur le système de quotas d'arrestations ciblant les minorités (notamment dans le documentaire primé Crime + Punishment), Edwin Raymond incarne une réforme profonde des institutions :
Du NYPD à la tête du bureau du Shérif : Après des années de combat judiciaire et institutionnel, son ascension au poste de Shérif marque une victoire symbolique et politique majeure.
Un défenseur des droits civiques : À travers son parcours, Edwin Raymond a toujours revendiqué ses origines haïtiennes et son attachement aux valeurs de justice, d'égalité et de service auprès de la population.