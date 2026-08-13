Enthousiasmé par cette rencontre le groupe de l'été 2026 qui a fait danser la France entiére avec des hits comme "Mamé"n'a pas pu cacher son admiration devant la jeune artiste en lâchant sa phrase désormais virale :

« Toi, t’es une superstar, toi ! Toi, t’es une superstar ! »

Une belle connexion entre artistes de la nouvelle génération

Sur cette séquence on peut voir une force et de la validation : Rien de tel que de voir des artistes se donner de la force entre eux ! La chanteuse n'a pas hésité à valider publiquement l'ascension fulgurante du trio.

Un moment partagé en masse : La vidéo de cette rencontre accumule déjà les partages et les commentaires ravis des fans, qui saluent la simplicité et le soutien mutuel au sein de la scène musicale.

Bientôt une collaboration ? Face à une telle complicité naturelle, les supporters des deux côtés rêvent déjà de voir cette rencontre se transformer en un futur morceau en studio !