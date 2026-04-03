La Guadeloupe et la Martinique dans le top 5 des meilleurs lycées de France
Le classement 2026 de L’Étudiant met en lumière l’excellence scolaire des Antilles : la Guadeloupe et la Martinique placent plusieurs de leurs établissements parmi les meilleurs lycées de France, dont deux dans le top 5 national.
Modifié : 3 avril 2026 à 14h41 par Clément Tropiques
La Martinique se distingue particulièrement avec le lycée Nord Atlantique de Sainte‑Marie, qui décroche la 2ᵉ place nationale, porté par des résultats solides et une forte capacité d’accompagnement des élèves. En Guadeloupe, le lycée de Pointe‑Noire atteint la 3ᵉ place, affichant un taux de réussite de 100 % au baccalauréat. Le lycée Félix Proto, aux Abymes, complète cette performance en se classant 5ᵉ.
Contrairement à d’autres palmarès, ce classement prend en compte non seulement les résultats au bac, mais aussi la valeur ajoutée, c’est‑à‑dire la capacité des établissements à faire progresser leurs élèves.
Cette édition 2026 consacre ainsi la réussite des élèves guadeloupéens et martiniquais, qui s’imposent comme des références au niveau national.