La Martinique se distingue particulièrement avec le lycée Nord Atlantique de Sainte‑Marie, qui décroche la 2ᵉ place nationale, porté par des résultats solides et une forte capacité d’accompagnement des élèves. En Guadeloupe, le lycée de Pointe‑Noire atteint la 3ᵉ place, affichant un taux de réussite de 100 % au baccalauréat. Le lycée Félix Proto, aux Abymes, complète cette performance en se classant 5ᵉ.

Contrairement à d’autres palmarès, ce classement prend en compte non seulement les résultats au bac, mais aussi la valeur ajoutée, c’est‑à‑dire la capacité des établissements à faire progresser leurs élèves.

Cette édition 2026 consacre ainsi la réussite des élèves guadeloupéens et martiniquais, qui s’imposent comme des références au niveau national.