Élue 1re dauphine de Miss France 2024, la jeune Guyanaise franchit une étape majeure en allant porter haut les couleurs et la culture de son territoire sur la scène internationale !

Une aventure pionnière et un peuple uni derrière sa reine

Cette participation à l'élection de Miss Monde constitue une avancée symbolique majeure pour la visibilité des Outre-mer à l'échelle globale :

Rendez-vous au Vietnam : C'est le 5 septembre prochain au Vietnam qu'Audrey Ho-Wen-Tsai représentera la Guyane face aux plus belles femmes du monde entier.

Le soutien de la communauté : Lors de ce rassemblement parisien, la communauté ultramarine est venue en nombre lui témoigner son affection, lui apporter sa force et l'encourager dans cette quête du titre mondial.

L'ambassadrice d'un territoire : Élégante, engagée et fière de ses racines, Audrey entend faire découvrir la richesse culturelle, la biodiversité et l'excellence de la Guyane au public international.