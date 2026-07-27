Gémima Joseph, la reine de vitesse

Sur l'épreuve reine du 100 mètres, la sprinteuse Gémima Joseph a livré une course parfaite pour s’offrir le titre de championne de France. Rapide, puissante et déterminée, la Guyanaise confirme qu'elle est la patronne du sprint tricolore !

Alexis Alaïs sur la 3e marche du podium

L'autre grande satisfaction de ces championnats nous vient du lancer de javelot. Grâce à un jet puissant et un mental d'acier, Alexis Alaïs décroche une magnifique médaille de bronze.