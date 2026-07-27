La Guyane au sommet ! Gémima Joseph championne de France du 100 m
Lors des Championnats de France d'athlétisme à Albi, nos athlètes ont fait vibrer la Guyane et toute la Caraïbe en décrochant deux superbes médailles.
Modifié : 27 juillet 2026 à 10h51 par Matthieu Josin
Gémima Joseph, la reine de vitesse
Sur l'épreuve reine du 100 mètres, la sprinteuse Gémima Joseph a livré une course parfaite pour s’offrir le titre de championne de France. Rapide, puissante et déterminée, la Guyanaise confirme qu'elle est la patronne du sprint tricolore !
Alexis Alaïs sur la 3e marche du podium
L'autre grande satisfaction de ces championnats nous vient du lancer de javelot. Grâce à un jet puissant et un mental d'acier, Alexis Alaïs décroche une magnifique médaille de bronze.