À 27 ans, l'athlète originaire de Fort-de-France et formée à l'US Robert débloque son compteur et s'offre la toute première médaille internationale individuelle de sa carrière chez les seniors !

Une finale au finish irrespirable

Au terme d'une course maîtrisée de bout en bout depuis le couloir numéro 1, la sprinteuse martiniquaise a résisté jusqu'au bout dans une finale au suspense insoutenable :

Un chrono de haut niveau : En franchissant la ligne d'arrivée en 12''73, Laëticia Bapté devance au finish la championne du monde en titre Ditaji Kambundji.

La photo-finish au rendez-vous : La victoire s'est jouée au millième de seconde en faveur de la Néerlandaise Nadine Visser devant la Polonaise Pia Skrzyszowska, tandis que Laëticia s'empare solidement de la 3ᵉ place.

Deuxième médaille française : Une performance qui apporte une deuxième médaille au clan tricolore dans ces Championnats d'Europe.

La Martinique sur le podium européen !

Fière de ses racines et du travail accompli au quotidien, Laëticia Bapté montre la voie à toute la jeunesse sportive des Outre-mer en se hissant parmi les toutes meilleures spécialistes de la planète.