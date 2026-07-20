Chacun dans son univers, ces trois artistes ont su imposer un style unique et conquérir un public qui dépasse très largement les limites de leur île natale :

Meryl : Devenue une figure incontournable du paysage musical francophone, la reine de la mélodie et du flow continue de signer hit sur hit avec une aisance déconcertante.

Kalash : Véritable monstre sacré de la scène urbaine, le Général enchaîne les projets d'envergure, les collaborations internationales et les concerts à guichets fermés.

Blaiz Fayah : Devenu l'ambassadeur ultime de la culture Shatta, il fait danser les clubs et les festivals de la planète entière, de l'Europe aux Amériques.

Une vitrine exceptionnelle pour la culture martiniquaise

Ce succès populaire et chiffré démontre l'incroyable vitalité de la création artistique aux Antilles. En combinant la puissance du Shatta, l'énergie du Dancehall et du Rap, ce trio fait briller le drapeau martiniquais au sommet.

Une présence massive dans les playlists du monde entier qui inspire toute une nouvelle génération de jeunes talents prêts à emboîter le pas.