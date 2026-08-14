Au terme d'une finale d'un niveau exceptionnel et d'une intensité folle dans le bassin, le natif de Nouméa prouve une fois de plus qu'il fait partie des plus grands nageurs de la planète !

Un combat au sommet dans le bassin

Parti très fort dès les premiers mètres, Maxime Grousset a livré un duel magnifique face aux meilleurs spécialistes du continent avec un chrono de patron :

En signant un temps canon sous la barre des 50 secondes (49''70), le Calédonien réalise une course de très haute classe.

Le podium européen : Il monte sur la deuxième marche du podium juste derrière le Hongrois Kristof Milak, au terme d'un finish à couper le souffle.

Une moisson de médailles : Cette nouvelle distinction vient enrichir un palmarès déjà impressionnant pour l'athlète du Caillou !

La Nouvelle-Calédonie au sommet de la natation !

Grâce à sa puissance, sa régularité et sa détermination, Maxime Grousset continue de faire rayonner les Outre-mer au plus haut niveau du sport mondial.