Pour monter cette structure, le chanteur a fait le choix de la famille et de l'expertise en s'associant directement avec sa mère. Le duo est épaulé par deux autres associés, dont Laujistick, qui mettra ses compétences au service des artistes du label en tant que cheffe de projets marketing.

Avec K MARRON HÉRITAGE, 1T1 ne se contente plus de chanter : il prend les commandes de sa carrière et s'apprête à faire rayonner de nouveaux talents.