Le chef guadeloupéen Anthony Denon décroche une étoile Michelin au Shanael

C'est une immense fierté pour la Guadeloupe et toute la Caraïbe ! Le chef d'origine guadeloupéenne Anthony Denon a décroché une prestigieuse première étoile au Guide Michelin pour son restaurant Shanael.

Modifié : 13 août 2026 à 17h18 par Matthieu Josin

Anthony Denon

En quittant la capitale pour créer sa propre table indépendante, ce passionné a pris un pari audacieux — aujourd'hui récompensé par la plus haute distinction de la gastronomie française !

L'excellence et l'audace récompensées

Ancien bras droit de grands noms de la cuisine, Anthony Denon imprime désormais son propre style au Shanael (un nom hommage à leurs enfants, Shannon et Naël) :

Une cuisine écoresponsable : Le chef met à l'honneur le végétal et les produits locaux en circuits ultra-courts.

Un parcours sans faute : Décrocher une étoile quelques mois seulement après l'ouverture d'un projet familial est un véritable exploit !

Une fierté guadeloupéenne : Ce succès illustre tout le talent, la rigueur et l'ambition des figures culinaires d'Outre-mer.

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