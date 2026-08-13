En quittant la capitale pour créer sa propre table indépendante, ce passionné a pris un pari audacieux — aujourd'hui récompensé par la plus haute distinction de la gastronomie française !

L'excellence et l'audace récompensées

Ancien bras droit de grands noms de la cuisine, Anthony Denon imprime désormais son propre style au Shanael (un nom hommage à leurs enfants, Shannon et Naël) :

Une cuisine écoresponsable : Le chef met à l'honneur le végétal et les produits locaux en circuits ultra-courts.

Un parcours sans faute : Décrocher une étoile quelques mois seulement après l'ouverture d'un projet familial est un véritable exploit !

Une fierté guadeloupéenne : Ce succès illustre tout le talent, la rigueur et l'ambition des figures culinaires d'Outre-mer.