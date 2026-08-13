Le chef guadeloupéen Anthony Denon décroche une étoile Michelin au Shanael
C'est une immense fierté pour la Guadeloupe et toute la Caraïbe ! Le chef d'origine guadeloupéenne Anthony Denon a décroché une prestigieuse première étoile au Guide Michelin pour son restaurant Shanael.
Modifié : 13 août 2026 à 17h18 par Matthieu Josin
En quittant la capitale pour créer sa propre table indépendante, ce passionné a pris un pari audacieux — aujourd'hui récompensé par la plus haute distinction de la gastronomie française !
L'excellence et l'audace récompensées
Ancien bras droit de grands noms de la cuisine, Anthony Denon imprime désormais son propre style au Shanael (un nom hommage à leurs enfants, Shannon et Naël) :
Une cuisine écoresponsable : Le chef met à l'honneur le végétal et les produits locaux en circuits ultra-courts.
Un parcours sans faute : Décrocher une étoile quelques mois seulement après l'ouverture d'un projet familial est un véritable exploit !
Une fierté guadeloupéenne : Ce succès illustre tout le talent, la rigueur et l'ambition des figures culinaires d'Outre-mer.