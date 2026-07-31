Plus qu’une simple danse de salon ou de soirée, le Kompa repose sur une véritable connexion entre partenaires. Entre le pas de base, le travail sur la musicalité et le fameux style gouyad, c'est toute la richesse d'un patrimoine musical caribéen qui s'exprime sur le parquet.

Stages, bal dansants et soirées : le programme de l'été !

Aux quatre coins de la région parisienne, les événements se multiplient pour faire danser les Franciliens :