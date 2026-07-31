Le Kompa enflamme les parquets franciliens tout l'été
Ambiance chaleureuse, rythmes envoûtants et reconnexion au corps : le Kompa n'a plus de frontières et séduit aussi bien les initiés que les curieux qui veulent apprendre les pas durant toute la saison estivale.
Modifié : 31 juillet 2026 à 16h41 par Matthieu Josin
Plus qu’une simple danse de salon ou de soirée, le Kompa repose sur une véritable connexion entre partenaires. Entre le pas de base, le travail sur la musicalité et le fameux style gouyad, c'est toute la richesse d'un patrimoine musical caribéen qui s'exprime sur le parquet.
Stages, bal dansants et soirées : le programme de l'été !
Aux quatre coins de la région parisienne, les événements se multiplient pour faire danser les Franciliens :
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Initiations et cours tous niveaux : Des ateliers ouverts aux débutants pour maîtriser les fondamentaux et le Lady Styling.
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Soirées en plein air et bals dansants : L'occasion idéale de mettre en pratique les pas appris et de profiter d'une ambiance 100% caribéenne sous le soleil !
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Une communauté grandissante : Un succès fou qui prouve l'attachement viscéral de la région au Zouk, au Konpa et à la culture caribéenne.