Le 07 février 2026, prenez part à un événement unique dédié à la culture, aux saveurs et aux talents kréyòl.

Le Marché Kréyòl d’Angerville vous offre une belle opportunité de visibilité, de rencontres enrichissantes et de ventes, dans une ambiance chaleureuse, dynamique et familiale.

✨ Artisanat • Gastronomie • Mode • Bien-être • Créations

👉 Réservez votre stand dès maintenant et faites rayonner votre activité !

📍 Inscription ici :

🔗 https://forms.gle/BnCJZvBtGErMk2sdA