Le Marché Kréyòl d’Angerville le 07 février 2026
Publié : 16 janvier 2026 à 14h24 par Tropiques FM
Le 07 février 2026, prenez part à un événement unique dédié à la culture, aux saveurs et aux talents kréyòl.
Le Marché Kréyòl d’Angerville vous offre une belle opportunité de visibilité, de rencontres enrichissantes et de ventes, dans une ambiance chaleureuse, dynamique et familiale.
✨ Artisanat • Gastronomie • Mode • Bien-être • Créations
👉 Réservez votre stand dès maintenant et faites rayonner votre activité !
📍 Inscription ici :
🔗 https://forms.gle/BnCJZvBtGErMk2sdA