Le Martiniquais Melvin Landerneau s'impose au sprint à Rémire-Montjoly sur le Tour de Guyane 2026

Lors du second tronçon de la deuxième étape couru autour de Rémire-Montjoly, Melvin Landerneau a fait parler sa puissance pour régler le peloton au sprint.

Modifié : 17 août 2026 à 11h19 par Matthieu Josin

Melvin Landerneau

Une explication au sprint parfaitement maîtrisée

Au terme d'une étape animée et très disputée sur les routes de Rémire-Montjoly, la décision s'est jouée dans un emballage final à haute intensité. Le coureur martiniquais a idéalement placé son effort dans les derniers mètres pour devancer ses concurrents sur la ligne d'arrivée.

Cette victoire d'étape apporte un précieux premier succès à la délégation martiniquaise engagée sur les routes guyanaises. Elle vient concrétiser le gros travail collectif de la sélection face à une concurrence affûtée.

La Martinique lance son Tour de Guyane

Ce succès permet à l'équipe martiniquaise d'emmagasiner une forte dose de confiance pour la suite de la compétition, qui se poursuit dès ce lundi 17 août avec la troisième étape reliant Cayenne à Kourou.

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