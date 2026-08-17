Une explication au sprint parfaitement maîtrisée

Au terme d'une étape animée et très disputée sur les routes de Rémire-Montjoly, la décision s'est jouée dans un emballage final à haute intensité. Le coureur martiniquais a idéalement placé son effort dans les derniers mètres pour devancer ses concurrents sur la ligne d'arrivée.

Cette victoire d'étape apporte un précieux premier succès à la délégation martiniquaise engagée sur les routes guyanaises. Elle vient concrétiser le gros travail collectif de la sélection face à une concurrence affûtée.

La Martinique lance son Tour de Guyane

Ce succès permet à l'équipe martiniquaise d'emmagasiner une forte dose de confiance pour la suite de la compétition, qui se poursuit dès ce lundi 17 août avec la troisième étape reliant Cayenne à Kourou.