Prévu pour octobre 2026, ce quatrième projet studio vient briser une attente de 12 ans depuis la sortie du mythique Mes Vérités. Un événement majeur pour la musique caribéenne et tous les amoureux de zouk !

L'événement musical de l'année pour la scène caribéenne

Devant un public survolté et malgré une météo particulièrement capricieuse, l'interprète légendaire de Ancre-toi a offert un moment d'une rare intensité sur la scène du Mercury-Fest. Alors que les spectateurs bravaient les intempéries, l'artiste a saisi cette communion unique pour faire cette révélation.

Ce nouvel opus, dont les détails restent encore soigneusement gardés secrets, s'annonce déjà comme l'un des rendez-vous culturels incontournables de la fin d'année. Plus qu'un simple album, cette sortie symbolise la reconquête d'une voix emblématique qui a bercé plusieurs générations d'artistes à travers toute la Caraïbe et la métropole.

Une attente de douze ans

Depuis la parution de Mes Vérités en 2014, le public espérait avec impatience l'annonce d'un projet d'envergure. Durant cette décennie, Fanny J a continué de marquer les esprits par des apparitions scéniques remarquables et des collaborations ciblées, tout en entretenant un lien fusionnel avec sa communauté.

En choisissant le mois d'octobre 2026 pour signer son grand retour dans les bacs et sur les plateformes de streaming, la reine du zouk confirme sa volonté de marquer une nouvelle fois l'histoire de la musique antillaise.