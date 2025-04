Créée en 2023, Les Flammes est une cérémonie annuelle qui vise à célébrer et récompenser les acteurs majeurs de la culture urbaine francophone. Cet événement a été conçu pour offrir une reconnaissance aux artistes, créateurs et producteurs issus de la scène rap, R&B, dancehall, afro, et d'autres genres musicaux émergents.

Dès sa première édition, Les Flammes s’est imposée comme une cérémonie incontournable, attirant un large public et valorisant des talents souvent ignorés par les récompenses musicales traditionnelles.

Voici la liste des artistes issus des départements d'outre mer et d'Haiti nommés pour l'édition 2025

Meryl (Martinique) : Nommée dans la catégorie Flamme de l'album Nouvelle Pop de l'année pour son album Caviar I.

Maureen (Martinique) : Nommée dans la catégorie Flamme de l'artiste féminine.

Kalash (Martinique) : Nommée dans la catégorie du featuring de l'année grâce à sa collaboration avec Damso sur Alpha.

Joé Dwèt Filé (Haïti) : Nommée dans la catégorie Flamme du morceau de musiques caribéennes ou d’inspiration caribéenne pour 4 Kampé.

Kima (Martinique) : Nommée dans la catégorie Flamme du morceau de musiques caribéennes ou d’inspiration caribéenne avec En Balade, en featuring avec Kalash.

Krys (Guadeloupe) : Présent dans la compétition avec GOD BLESS (Ah la vie qu’on mène) aux côtés de YSN.

Matieu White (Guadeloupe) :: Présent dans la compétition avec Pa Nowmal,

Pour rappel depuis la création des Flammes en 2023, Aya Nakamura s'est distinguée en remportant le plus grand nombre de trophées.

Lors de la première édition, elle a été sacrée Artiste féminine de l'année. En 2024, elle a consolidé son statut en remportant trois prix supplémentaires : Artiste féminine de l'année, Album nouvelle pop de l'année pour DNK, et la Flamme du rayonnement international. Ainsi, avec un total de quatre récompenses, Aya Nakamura est l'artiste la plus primée de cette cérémonie