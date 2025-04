Ce geste symbolique vise à immortaliser la mémoire de cette écrivaine incontournable de la littérature francophone.

Nanterre a officiellement dévoilé l'allée Maryse Condé, une voie piétonne reliant l'allée de l'Arlequin au boulevard de Pesaro. Ce choix de dénomination honore l'héritage littéraire de l'autrice guadeloupéenne, reconnue pour son exploration approfondie de l'histoire caribéenne, les stigmates laissés par le colonialisme et les récits marginalisés du monde francophone.

Née en 1934 à Pointe-à-Pitre, Maryse Condé avait consacré sa vie à l'écriture et à l'exploration des thématiques liées à l'identité, la mémoire et les récits oubliés. Auteure prolifique, elle était notamment connue pour des œuvres majeures telles que "Ségou" (1984-1985), "Moi, Tituba sorcière..." (1986), ou encore "Traversée de la Mangrove" (1989). Son écriture puissante et engagée lui avait valu de nombreuses distinctions internationales, dont le prestigieux Prix Nobel alternatif de littérature en 2018.

En inscrivant le nom de Maryse Condé dans son paysage urbain, Nanterre a non seulement souhaité commémorer une voix littéraire majeure mais aussi rappeler l'importance de ses écrits qui ont su éclairer des pans entiers de l'Histoire trop souvent négligés. Ce geste fort s'inscrit dans une volonté de transmission culturelle et de reconnaissance de son œuvre.