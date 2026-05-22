Depuis les Jeux olympiques de Paris 2024, elle s’était éloignée des plateaux, marquée par la déception de son résultat et un besoin de se reconstruire.

Revenue en Martinique, elle a retrouvé l’envie de s’entraîner et s’est remise au travail intensif dans un gymnase rénové. Pour ce retour, elle avance sans pression, avec l’objectif principal de renouer avec la compétition et de retrouver ses sensations.

Dans une vidéo publiée par la Fédération française de gymnastique, elle explique aborder ce retour sans pression :

"Juste le fait de lever les bras et me présenter sera déjà une étape"

Elle ne se fixe pour l’instant aucun objectif, si ce n’est celui de se sentir prête et de renouer avec la compétition.

Mulhouse n’a pas été choisie au hasard : c’est déjà là qu’elle avait effectué un retour après blessure en 2016. Cette nouvelle participation marque donc une étape symbolique dans sa carrière, et peut‑être le début d’une nouvelle dynamique vers les compétitions internationales...