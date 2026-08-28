Meryl et Ebony dignement représentées à l'affiche du Golden Coast Festival à Dijon
Les artistes antillaises Meryl et Ebony sont officiellement programmées à l'affiche de la nouvelle édition du festival Golden Coast à Dijon
Modifié : 28 août 2026 à 14h21 par Matthieu Josin
Trois jours d'exception où le public métropolitain va pouvoir vibrer au rythme des sonorités, du flow et de l'énergie débordante de nos deux pépites de la scène caribbéene.
Meryl et Ebony : la puissance créole sur la grande scène
Considérée comme l'une des figures de proue de la scène urbaine francophone, la Martiniquaise Meryl viendra une nouvelle fois faire étalage de sa maîtrise scénique, de ses punchlines affûtées et de ses mélodies entraînantes qui font bouger les foules à chaque apparition.
À ses côtés, la jeune révélation Ebony confirme son ascension fulgurante. Après ses prises de parole remarquées pour la visibilité des artistes ultramarins, la chanteuse prouve sur le terrain que sa musique a toute sa place sur les plus grandes scènes festivalières de l'Hexagone.
La culture caribéenne au cœur du rap et de la pop urbaine
La présence de Meryl et d'Ebony dans la programmation du Golden Coast souligne l'impact grandissant et incontournable des sonorités caribéennes au sein de la culture hip-hop contemporaine.
Devant des dizaines de milliers de festivaliers rassemblés à Dijon, nos ambassadrices porteront haut les couleurs de la Martinique, de la Guadeloupe et de toute la Caraïbe pour un rendez-vous musical qui s'annonce déjà mémorable !