Trois jours d'exception où le public métropolitain va pouvoir vibrer au rythme des sonorités, du flow et de l'énergie débordante de nos deux pépites de la scène caribbéene.

Meryl et Ebony : la puissance créole sur la grande scène

Considérée comme l'une des figures de proue de la scène urbaine francophone, la Martiniquaise Meryl viendra une nouvelle fois faire étalage de sa maîtrise scénique, de ses punchlines affûtées et de ses mélodies entraînantes qui font bouger les foules à chaque apparition.

À ses côtés, la jeune révélation Ebony confirme son ascension fulgurante. Après ses prises de parole remarquées pour la visibilité des artistes ultramarins, la chanteuse prouve sur le terrain que sa musique a toute sa place sur les plus grandes scènes festivalières de l'Hexagone.

La culture caribéenne au cœur du rap et de la pop urbaine

La présence de Meryl et d'Ebony dans la programmation du Golden Coast souligne l'impact grandissant et incontournable des sonorités caribéennes au sein de la culture hip-hop contemporaine.

Devant des dizaines de milliers de festivaliers rassemblés à Dijon, nos ambassadrices porteront haut les couleurs de la Martinique, de la Guadeloupe et de toute la Caraïbe pour un rendez-vous musical qui s'annonce déjà mémorable !