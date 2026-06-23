Nouvelle performance pour Miimii KDS. Son titre Sé Miimii a fait son entrée dans le Top 200 Spotify France à la 165e place avec plus de 72 000 écoutes.

Un classement historique puisque le morceau devient l'un des tout premiers titres de bouyon à intégrer le Top 200 français, dominé habituellement par le rap, la pop et les musiques urbaines.

Cette performance confirme l'engouement grandissant autour du bouyon, genre musical emblématique de la Dominique et très populaire en Guadeloupe.

Pour les Antilles, cette entrée dans le classement est une véritable fierté et témoigne de la place croissante des sonorités caribéennes sur les plateformes de streaming.