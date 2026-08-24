Sous le regard émerveillé du public et du jury, la jeune femme a su se démarquer par sa grâce, son élégance naturelle et la force de son discours tout au long d'une cérémonie riche en émotions.

Une reine de beauté engagée pour la santé mentale

Au-delà de son charme indéniable, la nouvelle ambassadrice de La Réunion entend donner un sens profond à son mandat. Laetitia Roguet a choisi de mettre sa notoriété naissante au service d'un combat sociétal majeur : la sensibilisation et le soutien à la santé mentale.

Une cause essentielle, encore trop souvent taboue, qu'elle souhaite porter haut et fort auprès de la jeunesse et de l'ensemble de la population. En abordant ouvertement ce sujet capital, la jeune femme montre une sensibilité et une maturité qui ont su conquérir le cœur des Réunionnais.

En route vers l'élection de Miss France

Cette victoire marque le début d'une aventure extraordinaire pour Laetitia Roguet. Tout au long de son règne, elle portera les couleurs, les valeurs et la richesse culturelle de La Réunion aux quatre coins du globe, avec en ligne de mire la préparation intensive pour le concours Miss France.

Toute l'île se prépare déjà à vivre cette expérience à ses côtés et à lui apporter un soutien sans faille pour la suite de ce parcours de rêve.