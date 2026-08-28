Une performance magistrale qui confirme le statut de favorite de Miss France 2023 sur la scène internationale !

Une prestation éblouissante sur le podium

Lors du très attendu Top Model Challenge, véritable épreuve clé de la compétition Miss Monde, la sublime Guadeloupéenne a illuminé le podium par son allure, sa démarche altière et son élégance naturelle.

Face aux candidates venues du continent européen et du monde entier, Indira Ampiot a su convaincre le jury par son charisme et son professionnalisme digne des plus grands défilés de haute couture. Cette victoire dans la catégorie Europe lui assure d'office une place parmi les 40 finalistes de la grande soirée de gala.

La Guadeloupe et la France au sommet de la beauté mondiale

Cette qualification précoce valide tout le travail et la préparation rigoureuse menée par la jeune femme depuis son sacre national. Portant haut les couleurs de la Guadeloupe et de la France, elle démontre une fois de plus la grâce et le rayonnement des femmes de nos territoires à l'échelle internationale.