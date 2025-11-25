L’inauguration a eu lieu samedi 22 novembre 2025, en présence de sa famille et de représentants de la mairie.

Le maire du 20ᵉ, Éric Pliez, et le premier adjoint à la maire, Patrick Bloche, ont souligné l’importance symbolique de ce lieu pour faire découvrir l’œuvre de l’autrice aux jeunes générations. « Quoi de mieux qu’un lieu de livres pour rendre hommage à Maryse Condé ? », a rappelé Patrick Bloche.

Ce changement de nom, voté à l’unanimité par le Conseil de Paris au printemps 2025, s’inscrit dans une démarche mémorielle déjà forte dans le quartier, aux côtés d’espaces dédiés à d’autres figures de l’Outre-mer.

Leïla Condé, l’une des filles de l’écrivaine, a salué ce geste : « Honorer ma mère dans une bibliothèque correspond parfaitement à Maryse Condé écrivaine. L’honneur est encore plus fort. »