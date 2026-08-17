Un parcours de géant au service du rap américain

Révélé à seulement 20 ans en composant le hit planétaire Racks pour YC et Future (pour à peine 300 dollars !), Sonny Digital a façonné le son de toute une génération.

Il se cache derrière de nombreux projets emblématiques. Utilisant la MPC puis Fruity Loops, il est le cerveau de tubes certifiés platine comme Birthday Song de 2 Chainz & Kanye West, Tuesday d'ILoveMakonnen & Drake, Red Opps de 21 Savage ou encore STARGAZING de Travis Scott.

Atlanta valide la vibe caribéenne de MiiMii KDS

Ce gros coup de projecteur d'un poids lourd de l'industrie américaine est une véritable reconnaissance pour la scène antillaise.

Habitué à dénicher les nouvelles pépites et à influencer les tendances mondiales, Sonny Digital confirme l'efficacité redoutable du son de MiiMii KDS. Dans un second temps, ce partage sur X offre une caisse de résonance internationale au morceau Sé Miimii, attirant le regard d'un public bien au-delà de la Caraïbe.

La frontière est très fine quant à l'éventualité d'une future connexion : le hitmaker multi-platine peut être attiré par la scène locale, ouvrant ainsi la voie à une formidable opportunité à l'international pour MiiMii KDS.