C'est son compagnon, le rappeur A$AP Rocky, qui a lâché cette petite bombe lors d'une confidence très spontanée.

« Elle bosse de ouf en studio ! »

Révélant malgré lui ce secret bien gardé, A$AP Rocky n'a pas pu cacher son enthousiasme face à la vitesse à laquelle Rihanna prépare son nouveau projet musical

« Elle est en studio, genre mec, elle bosse de ouf. M*erde, je vais avoir des problèmes d'avoir révélé ça ! »

Entre la gestion de son empire de mode, de beauté et sa vie de famille, la star caribéenne a donc repris le chemin des micros pour concocter ce qui s'annonce déjà comme le retour événement de la décennie.

La fierté de la Barbade bientôt de retour dans les bacs

Pour tous les fans et pour toute la Caraïbe, savoir que l'ambassadrice de la Barbade affine ses nouveaux morceaux est une immense nouvelle. Si la date de sortie reste encore mystérieuse, une chose est sûre : le retour de la patronne est imminent !