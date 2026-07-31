SAGASDOM 2026 : LE 10èME ANNIVERSAIRE
Publié : 31 juillet 2026 à 10h46 par TROPIQUES FM
SAGASDOM est le Salon de la Gastronomie des Outre-mer et des Cuisines du Monde, fondé par Babette de Rozières.
Découverte, saveur, transmission...
Plongez au cœur des trésors ultramarins !
Une expérience unique de la gastronomie des territoires.
Venez célébrer comme il se doit ce 10ème anniversaire qui s'annonce mémorable !
Les 2 · 3 · 4 Octobre 2026
Pavillon Gravelle — Paris 12°
2 Route du Pesage, 75012 Paris