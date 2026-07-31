SAGASDOM 2026 : LE 10èME ANNIVERSAIRE

Publié : 31 juillet 2026 à 10h46 par TROPIQUES FM

Sagasdom

SAGASDOM est le Salon de la Gastronomie des Outre-mer et des Cuisines du Monde, fondé par Babette de Rozières.

Découverte, saveur, transmission...

Plongez au cœur des trésors ultramarins !

Une expérience unique de la gastronomie des territoires.

Venez célébrer comme il se doit ce 10ème anniversaire qui s'annonce mémorable ! 

Les 2 · 3 · 4 Octobre 2026

Pavillon Gravelle — Paris 12°

2 Route du Pesage, 75012 Paris

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