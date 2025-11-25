Ne manquez pas ce co-plateau musical métissé !

Le jeudi 27 novembre, Le Tamanoir vous embarque pour un voyage entre l'Océan Indien et la Caraïbe.

SAODAJ' (groupe réunionnais) est à la fois un cri et une prière, une transe et une méditation, où les rythmes ancestraux rencontrent les pulsations modernes pour un voyage sensoriel profond.

CELIA WA séduit par son charisme magnétique et son univers singulier, le Karibfutursound. Elle réinvente la scène musicale et invite à un voyage vibrant.

📅Jeudi 27 novembre 2025 :

🕘 20h30

📍 Le Tamanoir - 27 avenue Lucette Mazalaigue - 92230 Gennevilliers

👩‍👩‍👦‍👦 Tout public

💶 Billetterie sur https://www.letamanoir.com/event/celia-wa-saodaj-festival-le-mois-kreyol/