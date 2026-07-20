Tout a basculé le 14 mai dernier. Le groupe poste une vidéo devenant instantanément virale : une chorégraphie survitaminée sur le titre « Dai Dai », l'hymne officiel de la Coupe du Monde interprété par Shakira.

Les Ghetto Kids, c'est avant tout une fondation créée en 2013 dans un quartier populaire de Kampala, en Ouganda. La structure recueille des enfants des rues, des orphelins ou des jeunes issus de familles en grande vulnérabilité pour leur offrir un toit, une éducation et un avenir grâce à la danse.

Le coup de pouce de Shakira et le show avec Burna Boy

Séduite par leur énergie contagieuse, Shakira elle-même repère leur vidéo et décide de leur faire le plus beau des cadeaux : une invitation officielle à la rejoindre sur la mythique scène du show de la mi-temps de la finale !

Hier soir, le rêve est devenu réalité. Devant un stade en folie, les enfants ont livré une prestation magistrale aux côtés de la star colombienne et de la superstar de l'Afrobeats, Burna Boy. Un moment d'une émotion pure qui a fait vibrer toute la planète.

Ce coup de projecteur gigantesque permettra, on l'espère, d'attirer de nouveaux partenaires et financements pour soutenir leur association à Kampala et offrir un avenir meilleur à d'autres enfants.