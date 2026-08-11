Un banger devenu classique instantané

Initié par une production shatta millimétrée (signée Josh Rosinet, DJ Tutuss et DJ Despy) et sublimé par la alchimie parfaite entre la voix percutante de Meryl et l'énergie de N'Ken, le titre s'est imposé comme un véritable phénomène culturel :

Un rouleau compresseur en streaming : Après avoir décroché l'Or puis le Platine en quelques mois, le morceau franchit la barre mythique des 50 millions d'équivalents streams pour atteindre le sommet ultime : le Diamant.

Le shatta au sommet des charts : Cette certification confirme une nouvelle fois la domination du shatta caribéen dans le paysage musical francophone et mondial.

Meryl & N'Ken : La concrétisation de l'excellence caribéenne

Au-delà des chiffres impressionnants, cette certification de Diamant en un an et deux mois est un symbole fort pour toute la scène musicale antillaise. Elle prouve la maturité de l'industrie locale, la structuration de ses acteurs et la capacité de nos artistes à exporter leur culture au plus haut niveau sans jamais dénaturer leur essence.