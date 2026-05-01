Le champion guadeloupéen participera au Tournoi de Lausanne, marquant ainsi son véritable retour sur les tatamis après une longue pause liée à une opération au coude et une période de récupération prolongée.

Depuis ses deux médailles d’or à Paris en individuel et par équipes Riner n’avait disputé qu’un seul combat officiel. Son retour était très attendu, d’autant qu’il a souvent rappelé vouloir aborder la route vers Los Angeles 2028 avec méthode, patience et un objectif clair : terminer sa carrière au plus haut niveau.

À 36 ans, le judoka aux onze titres mondiaux veut reprendre progressivement le rythme des compétitions. Lausanne sera donc une étape importante pour évaluer sa forme, et retrouver ses sensations.

Hâte de le revoir enchainer les victoires jusqu'aux prochain JO !